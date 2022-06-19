صدور موافقة بتأسيس مركز لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب العسكري

صدرت موافقة كريمة على توجيه مجلس الوزراء بتأسيس مركز لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب العسكري وبرامجها في هيئة تقويم التعليم والتدريب.
ورفع رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، خالد السبتي، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على توجيه مجلس الوزراء بتأسيس المركز، مؤكدًا أن التوجيه يأتي تأكيدًا لاهتمام القيادة الحكيمة بجودة وكفاءة التعليم والتدريب العسكري؛ لارتباطه بإعداد الكفاءات الوطنية التي تشرُفُ بالذود عن الوطن وتحمي أمنه واستقراره.
وأضاف أن توجيه مجلس الوزراء سيؤسس لمرحلة جديدة في التعليم والتدريب العسكري، بحيث تتعزز المسيرة الطويلة والمشرفة لهذه المؤسسات الوطنية بسعيها لتحقيق معايير الجودة والكفاءة من خلال الاعتماد. وفق “أخبار 24”.