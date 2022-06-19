للمرة الثانية.. المملكة تفوز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر

فازت المملكة، ممثلةً بهيئة الهلال الأحمر السعودي، بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر عن منطقة آسيا والباسيفيك لدورة جديدة تستمر 4 سنوات.
ونجحت الهيئة في الانتخابات التي جرت بالمقر الرئيس للاتحاد بالعاصمة السويسرية جينيف، بالفوز بالعضوية بعدما جمعت أغلب أصوات مندوبي الدول الأعضاء، فيما فاز الرئيس الحالي للاتحاد فرانشيسكو روكا بالرئاسة لدورة جديدة تمتد لأربع سنوات.
ورفع رئيس الهيئة الدكتور جلال العويسى بهذه المناسبة، التهنئة لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً أن ذلك يجسد المكانة الدولية للمملكة، خاصةً في مجالات العمل الإنساني والإغاثي والدور الكبير الذي تؤديه في خدمة الإنسانية.
وأوضح العويسى أن الهيئة حرصت دوماً على أن تكون عضواً فاعلاً ومؤثراً داخل الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر أياً كان موقعها. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن هذا الفوز يعينها على أداء رسالتها السامية ويدفعها لتقديم المزيد من الجهد والعطاء لتخفيف معاناة البشرية ومد يد العون والمساعدة لكل محتاج في مختلف بلدان العالم، دون أي تمييز بسبب الجنس أو الدين أو العرق.
يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تفوز فيها المملكة بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر عن منطقة آسيا والباسيفيك، حيث سبق أن فازت بالمقعد ذاته لمدة أربع سنوات في الانتخابات التي جرت بمدينة سيدني بأستراليا في نوفمبر عام 2013م.