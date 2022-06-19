تصل استثماراته لمليار ريال.. توقيع اتفاقية لإنشاء أحدث مستشفى في العاصمة المقدسة

وقّعت شركة أم القرى للتنمية والإعمار المالك والمطور لوجهة “مسار” في مكة المكرمة، اليوم (الأحد)، اتفاقية شراكة إستراتيجية مع مجموعة فقيه الطبية لإنشاء أحدث مستشفى في العاصمة المقدسة بحجم استثمارات يصل إلى مليار ريال، وذلك بحضور وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة.
ومثَّل “مسار” في مراسم التوقيع الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار ياسر أبو عتيق، فيما مثل مجموعة فقيه الطبية الرئيس التنفيذي الدكتور مازن فقيه، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة شركة أم القرى للتنمية والإعمار عبدالله صالح كامل.
ويبدأ التشغيل الفعلي للمستشفى بموجب هذه الاتفاقية في عام 2027، كما من المقرر أن يقع في موقع إستراتيجي على مشارف وجهة “مسار” من الناحية الغربية، بما يقارب نحو 70 كيلومتراً من مدينة جدة، ولا يفصله عن محطة قطار الحرمين سوى 100 متر فقط.
ويخدم المستشفى الحديث ما يقرب من 340 ألف مراجع سنويًا من سكان مكة وزوارها، ويضم 200 سرير، و60 عيادة خارجية، و20 وحدة طوارئ، و6 غرف عمليات جراحية، بالإضافة إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة، في تخصصات أمراض النساء والتوليد، العناية المركزة، الغسيل الكلوي، العلاج الطبيعي، قسمَيْ الأشعة والمختبرات، بالإضافة إلى مركز التكامل لعلاج السرطان. وفق “أخبار 24”.
ومن جهته، أوضح فقيه أن اتفاقية الشراكة مهمة للإسهام في رفع مستوى الخدمات الصحية بمكة المكرمة، مشيرًا إلى أن مجموعة فقيه الطبية ستعمل على استقطاب أحدث التقنيات الطبية وأفضل الخبرات البشرية.
فيما أشار أبو عتيق للأهمية الإستراتيجية لموقع المستشفى من حيث سهولة الوصول، حيث يتوسط عددًا من خدمات النقل المتنوعة في وجهة مسار.