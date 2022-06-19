بـ833 شكوى.. "الطيران المدني" تصدر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لشهر مايو

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم (الأحد)، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال شهر مايو 2022.
وكشفت “الهيئة” عن إجمالي الشكاوى التي رُفعت من المسافرين على الناقلات الجوية خلال شهر مايو الماضي، والتي بلغت 833 شكوى.
ورصدَ المؤشرُ أنَّ الخطوطَ الجويةَ السعوديةَ جاءت كأقل شركات الطيران شكاوى بواقع 10 شكاوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر مايو وصلت إلى 99%، بينما حلَّ طيران أديل ثانيًا بواقع 17 شكوى لكل 100 ألف مسافر خلال الشهر الماضي، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 97%.
وجاء طيران ناس ثالثًا، حيث وصل عدد الشكاوى إلى 38 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 96%، فيما جاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولاً لشهر مايو عن استرجاع قيمة التذاكر أولاً، ثم تأخير الرحلات، ثم إلغاء الرحلات. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت “الهيئة” أنَّ مؤشرَ تصنيف مقدمي خدمات المطارات لشهر مايو الماضي، أظهر حصول مطار الملك فهد الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة وبنسبة 1% لكل 100 ألف مسافر خلال شهر مايو، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي تزيد أعداد المسافرين فيها على 6 ملايين مسافر سنوياً، وبواقع 5 شكاوى، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 80%.
وحصل مطار الأمير سلطان على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنوياً بما نسبته 1% لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%، وأخيراً في المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية كان مطار بيشة هو أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 3% لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوى واحدة وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.