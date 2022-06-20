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جديد المحليات > “التجارة” توضح حقوق المستهلك عند صيانة السيارة لدى الوكيل
20/06/2022   9:51 ص

“التجارة” توضح حقوق المستهلك عند صيانة السيارة لدى الوكيل

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استعرضت وزارة التجارة الحقوق التي يجب أن يحصل عليها مالكو السيارات عند صيانة السيارة، ومنها أن يوفر الوكيل التجاري الصيانة اللازمة للسيارة، واستلام وثيقة تبين حالة السيارة عند إحضارهـا والمحافظة عليهـا أثنـاء الصيانة.

وأضافت أنه يحق للفرد صيانة سيارته فـي أي مركز صيانة مستقل، دون أن يتأثر الضمان على أن تكون وفق توصيات المنتج، كما تضمنت الحقوق تقدير تكلفـة أعمال الصيانة وقطع الغيار وتوثيقها، وعـدم إلزامه بدفع تكاليف لم يوافق عليها.

كما يتحمـل الوكيـل تكاليف شـحن السيارة وإعادتها للعميل بعد صيانتها شـرط أن يكون الخلل مشمولا بضمان المنتج، وكان أقرب مركز صيانة تابع للوكيل التجاري أو معتمـد منه يبعد عن العميل بمسافة تزيد على 100 كـم. وفق “أخبار 24”.

وأكدت أن من حقوق مالك السيارة تحديد موعد الانتهـاء مـن أعمـال صيانتها في وثيقة مكتوبة وموقَّعة، كما يجـب عـلـى الوكيـل التجـاري البـدء بأعمـال الصيانة خلال مدة لا تزيد على 7 أيام من تاريخ الطلـب إذا كان نوع العطل أو الخدمة لا يجربها سوى الوكيل.

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“التجارة” توضح حقوق المستهلك عند صيانة السيارة لدى الوكيل

جديد المحليات
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