خلال 6 أشهر.. “صندوق الاستثمارات العامة” يعزز تواجده في 2022 بصفقات واستحواذات عالمية

نجح صندوق الاستثمارات العامة خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري 2022، في تعزيز حضوره الاستثماري العالمي، ومواصلة مسيرته الناجحة الممتدة على مدار السنوات الماضية، من خلال صفقات واستحواذات داخل المملكة وخارجها، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 بتنويع موارد الدخل.
ويحتل صندوق الاستثمارات العامة المركز السادس عالميًا والثالث عربيًا بحجم أصول يبلغ 620 مليار دولار، وفقاً لأحدث تقييم لأصول صناديق الثروة السيادية العالمية الصادر عن معهد صناديق الثروة السيادية.
ويعتمد الصندوق في تمويله على 4 مصادر رئيسية تتضمن: ضخ رؤوس الأموال من الحكومة، والأصول الحكومية المحولة إلى صندوق الاستثمارات العامة، والقروض وأدوات الدين، والأرباح المحتجزة من الاستثمارات.
وعقد الصندوق منذ مطلع العام الجاري 2022 وحتى الآن، العديد من الاتفاقات والصفقات الاستثمارية المتنوعة من صناعة الألعاب والترفيه إلى المواد الغذائية والبنوك والطاقة وغيرها.
صفقات واستحواذات
19 يناير 2022: أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إطلاق “مجموعة بوتيك”، والتي تهدف إلى تطوير وإدارة وتشغيل سلسلة من القصور التاريخية والثقافية الشهيرة في المملكة وتحويلها إلى فنادق بوتيك فائقة الفخامة، لإحياء التراث الوطني النابض بثقافة المملكة الأصيلة، وتوفير تجربة ضيافة استثنائية وفريدة من نوعها.
25 يناير 2022: أطلق صندوق الاستثمارات العامة مجموعة “ساڤي” للألعاب الإلكترونية، والتي تستهدف أن تكون الرائدة في تطوير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدول، وقامت مجموعة “ساڤي” بتوقيع اتفاقية استحواذ على شركتي “ESL” و”FACEIT” الرائدتين في قطاع الرياضات الإلكترونية ودمجهما تحت شركة “ESL FACEIT Group”.
13 فبراير 2022: أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إتمام نقل 4 % من أسهم شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” إلى صندوق الاستثمارات العامة، ما يسهم في دعم خطط الصندوق الهادفة لرفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال بنهاية عام 2025.
23 فبراير 2022: أعلن الصندوق افتتاح 3 مكاتب جديدة لشركات تابعة لـ “المكاتب الجديدة” في كلٍّ من لندن ونيويورك وهونغ كونغ، وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع استمرارية تحقيق مستهدفات استراتيجيته الصندوق المستقبلية وتفعيلاً لخطط التوسع على المستوى العالمي.
21 مارس 2022: أبرم الصندوق 5 مذكرات تفاهم غير ملزمة مع كيانات وطنية رائدة، تمثل أولى الشراكات المرتقبة للسوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشمل كلاً من “أرامكو”، و”الخطوط السعودية”، وشركة “أكواباور”، وشركة “معادن”، وشركة “إنوا” التابعة لنيوم، وستشمل المذكرات تدشين السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني على ربط أرصدة الكربون بطلبات الشراء من المستثمرين والشركات والمؤسسات التي ترغب في خفض انبعاثات الكربون.
30 مارس 2022: وقعت حكومة المملكة اتفاقية مع الحكومة المصرية بالتعاون بين صندوق مصر السيادي وصندوق الاستثمارات العامة، باستثمارات 10 مليارات دولار.
31 مارس 2022: أنهى صندوق الاستثمارات العامة اتفاقية شراكة مع مجموعة stc، لتأسيس شركة جديدة تختص في مجال تقنيات إنترنت الأشياء، حيث ستكون ملكية الشركة 50% للصندوق و50% لـمجموعة stc. وفق “أخبار 24”.
14 مايو 2022: أطلق الصندوق الشركة السعودية للقهوة باستثمار نحو 1.2 مليار ريال على مدى 10 سنوات في قطاع القهوة بالمملكة، للمساهمة في رفع القدرة الإنتاجية للبُنّ السعودي من 300 إلى 2500 طن سنوياً.
22 مايو 2022: استحوذ الصندوق على 16.8 من أسهم شركة “المملكة” القابضة، بنحو 625 ألف سهم عن طريق صفقة شراء وبيع خاصة بقيمة 5.7 مليار ريال.
4 يونيو 2022: وقع الصندوق اتفاقية اكتتاب مع مجموعة كابيتال بنك، أحد أكبر البنوك العاملة في الأردن والعراق والمنطقة، بقيمة تصل إلى 695 مليون ريال، وسيصبح الصندوق بموجبها مستثمراً استراتيجياً في المجموعة، حيث سيتم إصدار نحو 63 مليون سهم لمصلحة الصندوق عند إتمام الصفقة، بنسبة 23.97% من رأس مال المجموعة.
ويسعى صندوق الاستثمارات العامة، للعمل نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030؛ كونه المحرك الأساسي للاقتصاد والاستثمار في المملكة، حيث يهدف إلى توسعة محافظه الاستثمارية من الأصول الدولية، والاستثمار في القطاعات والأسواق العالمية عبر تكوين الشراكات الاستراتيجية وإطلاق عدد من المبادرات التي تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.