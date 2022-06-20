“فلكية جدة”: غداً أول أيام الصيف

أكدت الجمعية الفلكية في جدة أن الانقلاب الشمسي الصيفي لهذا العام سيحدث يوم غد (الثلاثاء) عند الساعة 12:13 ظهراً بتوقيت مكة.
وأضافت أن الشمس حينها ستكون مباشرة فوق مدار السرطان إيذانا بأول أيام الصيف فلكياً، والذي سوف يستمر 93 يوما في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.
من جهة أخرى، كشفت الجمعية عن رصد زيادة نمو البقعة الشمسية “AR3038” التي كانت كبيرة يوم أمس (الأحد)، مضيفة أن البقعة أصبحت ضخمة اليوم حيث تضاعف حجمها بشكل سريع خلال 24 ساعة. وفق “أخبار 24”.
ونوهت بأن البقعة تمتلك مجالا مغناطيسيا “بيتا غاما” غير مستقر يحتوي طاقة قادرة على إنتاج توهجات متوسطة القوة، كما تواجه الأرض مباشرة.