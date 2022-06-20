“هدف” يعتمد دعم شهادة الاعتماد المهني السعودي للقانونيين

اعتمد صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” دعم شهادة الاعتماد المهني السعودي للقانونيين (SASL) من خلال برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية.
وأوضح الصندوق أن شهادة الاعتماد المهني تقدمها الهيئة السعودية للمحامين بهدف زيادة نسب الكفاءة الوطنية، ومعالجة الفجوات الناشئة عن التأهيل الأكاديمي والممارسة المهنية، وتحسين بيئة الممارسة المهنية، وتوفير الحماية للقطاع من الممارسات الخاطئة.
وأكد أنه يمكن لجميع الممارسين القانونيين من محامين، ومتدربين، ومستشارين قانونيين وشرعيين، والعاملين بالوظائف القانونية، أو الإدارات ذات الصلة الاستفادة من دعم شهادة الاعتماد المهني السعودي والتسجيل في البرنامج.
وأضاف أنه يشترط للاستفادة من دعم البرنامج تقديم إقرار بعدم دفع تكاليف الحصول على الشهادة من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفاً، لافتا إلى أن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافيتين فقط لكل متقدم. وفق “أخبار 24”.
وشدد على المتقدم بضرورة رفع مطالبة مرفقاً معها صورة الشهادة الاحترافية الحاصل عليها، وبعدها يتم التحقق من صحة الشهادة، وتحويل تكاليف الحصول عليها مباشرة إلى حساب المتقدم من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل.