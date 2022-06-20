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جديد المحليات > بالفيديو.. أخصائي نفسي: فترة الخطوبة يجب أن تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر
20/06/2022   4:39 م

بالفيديو.. أخصائي نفسي: فترة الخطوبة يجب أن تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر

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قال الأخصائي النفسي، الدكتور عبد الرحمن الخيران، إنه يجب على الأسر إطالة مدة الخطوبة بين الخطاب قبل إتمام الزواج بينهم.

وأضاف الخيران في حديثه لـ “أخبار24” أن لفترة الخطوبة أهمية في اكتشاف شخصية الزوجين لبعضهم البعض، ومعرفة إذا كان الخاطب مناسباً للزواج، ناصحاً بأن تتراوح فترة الخطوبة من 3- 6 أشهر.

ورأى الخيران أن الإطالة في مدة الخطوبة تساهم في الحد من حالات الطلاق، مضيفا أنه للأسف أن الأسر حاليا تعمل على تقليل مدة الخطوبة من مبدأ خير البر عاجله، ولكن ذلك يتسبب في صدمات نفسية للأزواج فهم لم يتعرفوا على بعضهم بشكل كافٍ قبل الزواج.

بالفيديو.. أخصائي نفسي: فترة الخطوبة يجب أن تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر

جديد المحليات
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