أعلن برنامج رسوم الأراضي البيضاء بدء تطبيق المرحلة الثانية في حاضرة الدمام، وجدة، ومكة المكرمة، والتوسع في نطاق المرحلة الأولى في مكة المكرمة.
ودعا البرنامج ملاك الأراضي إلى المبادرة بتسجيل أراضيهم عبر البوابة الإلكترونية، وذلك خلال المهلة المحددة والمقدرة بستة أشهر.
ونوه بأن التسجيل يشمل الأراضي الخام التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر2 فأكثر ضمن النطاق المحدد، والأرض المطـورة التـي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر2 فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالـك واحـد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف متر2 فأكثر في مخطـط معتمد واحد.
وفق “أخبار 24”.