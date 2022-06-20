مرصد المجمعة يوضح الحسابات العلمية لهلال ذي الحجة 1443هـ

كشف مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، عن الظروف العلمية التى تحيط برؤية هلال شهر ذي الحجة 1443هـ.
وأوضح المرصد وفقًا للحسابات العلمية، أن القمر سيغرب قبل الشمس يوم (الثلاثاء) الموافق 25 ذي القعدة 1443هـ، بينما يوم (الأربعاء) 30 ذي القعدة سيحدث الاقتران 5.52 فجرًا بتوقيت الرياض، وستغرب الشمس في مكة المكرمة الساعة 7.07 ويغرب الهلال الساعة 7.39.
وأبان أن الشمس ستغرب في موقع المرصد الفلكي عند الساعة 6.52 عند درجة 294، وسيغرب الهلال الساعة 7.24 عند درجة 299، أي أن الهلال يمكث 32 دقيقة بعد غروب الشمس بارتفاع 6.3 درجة واستطالة 7.12 درجة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن القمر سيغرب في مشعر المزدلفة صبيحة يوم النحر (السبت) الموافق 9 يوليوعند الساعة 12.43 صباحًا.