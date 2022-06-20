نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > مرصد المجمعة يوضح الحسابات العلمية لهلال ذي الحجة 1443هـ
20/06/2022   4:39 م

مرصد المجمعة يوضح الحسابات العلمية لهلال ذي الحجة 1443هـ

+ = -
547

كشف مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، عن الظروف العلمية التى تحيط برؤية هلال شهر ذي الحجة 1443هـ.

وأوضح المرصد وفقًا للحسابات العلمية، أن القمر سيغرب قبل الشمس يوم (الثلاثاء) الموافق 25 ذي القعدة 1443هـ، بينما يوم (الأربعاء) 30 ذي القعدة سيحدث الاقتران 5.52 فجرًا بتوقيت الرياض، وستغرب الشمس في مكة المكرمة الساعة 7.07 ويغرب الهلال الساعة 7.39.

وأبان أن الشمس ستغرب في موقع المرصد الفلكي عند الساعة 6.52 عند درجة 294، وسيغرب الهلال الساعة 7.24 عند درجة 299، أي أن الهلال يمكث 32 دقيقة بعد غروب الشمس بارتفاع 6.3 درجة واستطالة 7.12 درجة. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن القمر سيغرب في مشعر المزدلفة صبيحة يوم النحر (السبت) الموافق 9 يوليوعند الساعة 12.43 صباحًا.

مرصد المجمعة يوضح الحسابات العلمية لهلال ذي الحجة 1443هـ

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885215499.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.