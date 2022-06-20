بالصور.. نائب أمير مكة يستقل قطار الحرمين ويقوم بجولة تفقدية

قام نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، اليوم (الاثنين)، بجولة تفقدية، زار خلالها مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي؛ للوقوف على آخر الاستعدادات لحج هذا العام.
واطلع الأمير بدر على الأعمال التطويرية بمجمع صالات الحج والعمرة، ومنها الطريق المؤدي للصالات، وبوابتي الدخول 14 و17، وسير عمل الجهات في الصالات، ومواقف الحافلات، وكذلك مشروع تطوير المنطقة المحيطة بجبل الرحمة، والبنية التحتية في مشعر عرفات، وذلك برفقة عدد من القيادات التنفيذية.
كما تفقد استراحات الانتظار الجديدة بصالات الحج والعمرة، وهي 20 استراحة مكيفة تصل مساحتها إلى 1200 م2، ويتوفر بها نظام تكييف بالمياه، بسعة 2500 طن، واستقل بعد ذلك قطار الحرمين متوجهاً إلى المشاعر المقدسة للاطلاع على الخطة التشغيلية للقطار والتي تتضمن تجهيز 35 قطاراً سعة كل قطار 417 راكباً، لنقل الحجاج بين جدة ومكة المكرمة بواقع 30 رحلة يومياً.
وفق “أخبار 24”.