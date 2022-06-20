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رياضة > قضية النصر و مهاجم الاتحاد “حمدالله” تدخل مراحلها الأخيرة
20/06/2022   8:47 م

قضية النصر و مهاجم الاتحاد “حمدالله” تدخل مراحلها الأخيرة

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كشفت مصادر صحفية، أن تطور جديد بشأن قضة نادي النصر ضد إدارة الاتحاد ولاعبها المغربي عبدالرزاق حمدالله.

واوضحت المصادر وفقًا لـ”الشرق الأوسط” ، أن قضية ناديي النصر والاتحاد و المغربي حمد الله التي خضعت طوال الأشهر الماضية للتدقيق والفحص والمراجعة والتقييم في لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين دخلت مراحلها الأخيرة.

وفي وقت سابق، أرسلت مجلس إدارة نادي النصر، خطابًا للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين باتحاد الكرة، تطلب سرعة البت بقضية الشكوى ضد لاعب الاتحاد عبد الرزاق حمدالله وناديه فيما يُعرَف بـ “قضية التسجيلات”.

وكان ناي النصر قد تقدم بشكوى لدى لجنة الاحتراف ضد الاتحاد وحمدالله؛ بحجة تفاوضهما أثناء سريان عقد اللاعب المغربي مع النصر، كما تقدّم باستئناف ضد قرار الغرامة المالية في قضية محمد كنو بعد توقيعه لناديين.

قضية النصر و مهاجم الاتحاد “حمدالله” تدخل مراحلها الأخيرة

رياضة
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