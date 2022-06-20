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جديد المحليات > التقديم متاح حتى اكتفاء العدد.. “الحج والعمرة” تعلن عن وظائف موسمية في موسم الحج
20/06/2022   8:48 م

التقديم متاح حتى اكتفاء العدد.. “الحج والعمرة” تعلن عن وظائف موسمية في موسم الحج

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أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم (الاثنين)، عن وظائف موسمية في موسم الحج 1443 هـ.

وحددت الوزارة مجموعة من المتطلبات الواجب توافرها في المتقدم، وتشمل: أن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل العمر عن 24 عاماً، والحصول على المؤهل والخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة، والأولوية لمن يملك خبرة في الأعمال الموسمية لوزارة الحج والعمرة، بالإضافة إلى امتلاك المتقدم للقدرة البدنية والصحية، وتوفر رخصة نقل (عمومي/ رخصة نقل ثقيل)، واجتياز المقابلة الشخصية، كما تشترط بعض الوظائف إتقان إحدى لغات الحجاج مثل: الأوزبكي، والفارسي، والصيني، والأردو، والملايو، والتركي، وغيرها.

وأكدت الوزارة أن مكان العمل سيكون في مكة المكرمة والمدينة المنورة، موضحة أن التقديم متاح حتى اكتفاء العدد.

وظائف الحج

وفق “أخبار 24”.

التقديم متاح حتى اكتفاء العدد.. “الحج والعمرة” تعلن عن وظائف موسمية في موسم الحج

جديد المحليات
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