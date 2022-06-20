نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > يتضمن 475 مزرعة بُن وخزانات لحصاد مياه الأمطار.. “البيئة” توقع عقد مشروع “المزارع البديلة” بجازان
20/06/2022   8:50 م

يتضمن 475 مزرعة بُن وخزانات لحصاد مياه الأمطار.. “البيئة” توقع عقد مشروع “المزارع البديلة” بجازان

+ = -
625

وقع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي بمقر الوزارة اليوم (الاثنين) عقد مشروع تنفيذ وتجهيز المزارع البديلة النموذجية في منطقة جازان، مع رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية الدكتور عبدالله كدمان.

ويهدف المشروع إلى توفير الأمن الغذائي في المناطق المستهدفة، وزيادة دخل المزارعين، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة، ويعد مكملاً لمشاريع سابقة في المدرجات الزراعية.

ويتضمن المشروع تنفيذ وتجهيز 475 مزرعة بُن، وإنشاء خزانات أسمنتية لها بتقنية حصاد مياه الأمطار، وتركيب شبكات ري مرشّدة للمياه، وغرس 114 ألف شتلة بُن وفواكه استوائية في محافظات: فيفا، والدائر، والعارضة، والريث، وهروب، والعيدابي، بمنطقة جازان.وفق “أخبار 24”.

يذكر أن برنامج التنمية الريفية المستدامة يسهم في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة من خلال توفير 43% من الاحتياجات الكلية من الطاقة الغذائية لسكان المناطق المستهدفة، ونحو 19% من الاحتياجات الغذائية الإجمالية للمملكة، إضافة إلى ضمان سهولة الحصول على الغذاء، واستهلاك غذاء آمن وصحي، وتوفير إمدادات غذائية مستقرة.

يتضمن 475 مزرعة بُن وخزانات لحصاد مياه الأمطار.. “البيئة” توقع عقد مشروع “المزارع البديلة” بجازان

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885215567.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.