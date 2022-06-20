وزير الصحة يؤكد دعم المملكة لجهود مواجهة التحديات الصحية وتعزيز اللوائح الصحية الدولية

أكد وزير الصحة فهد الجلاجل، اليوم (الاثنين)، أن المملكة تدعم كافة الجهود لمواجهة التحديات الصحية وتعزيز اللوائح الصحية الدولية ومنهجية الصحة الواحدة، وذلك خلال كلمة ألقاها عن بعد أثناء اجتماع مجموعة العشرين الوزاري لوزراء الصحة، المنعقد حالياً في جاكرتا.
وأشار “الجلاجل” إلى أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير وسلبي في العديد من الأنظمة الصحية القائمة، مضيفاً أن المملكة تؤكد أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك بين وزراء الصحة في دول المجموعة، وتدعم مجموعة العمل الدائمة للاستجابة السريعة للكوارث، وجهود التوثيق الإلكتروني للحالات الصحية للمسافرين.
ونوه إلى أنه يمكن لمجموعة العشرين القيادة في معالجة الثغرات الموضحة في التقرير العالمي لعام 2021، مبيناً أن المملكة ستظل ملتزمة بالمشاركة عالمياً في مقاومة مضادات الميكروبات ومنهجية “الصحة الواحدة”، كما أنها تحث مجموعة العمل الصحية لمجموعة العشرين على مواصلة عملها بشأن هذه الموضوعات.وفق “أخبار 24”.