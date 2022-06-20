“الموارد البشرية” تضبط 45 مخالفة لقرار منع العمل تحت الشمس خلال 5 أيام .. وتوضح عقوبة المخالفين

أكد المتحدث الرسمي للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، أن الفرق الرقابية رصدت 45 مُخالفة لقرار منع العمل تحت الشمس منذ بداية تطبيقه وحتى الآن.
وأوضح آل حماد لـ “أخبار 24”: أن العقوبات المُقررة من الوزارة على صاحب العمل عند قيامه بتشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة، أو في الظروف المناخية السيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، تصل إلى 3 آلاف ريال تتعدد بتعدد العمال.
وأضاف أنه يجب التأكيد على أصحاب العمل بضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه القرار، مبيناً أن بإمكان جميع المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن مخالفة قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس عبر الرقم الموحد (19911)، أو من خلال تطبيق الوزارة الموحد المتواجد عبر الأجهزة الذكية.
وبين آل حماد، أن الوزارة تحرص على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص بكافة المنشآت، وتوفير بيئة صحية آمنة وسليمة لهم، حيث تقوم عبر فرقها الرقابية بالجولات الرقابية بشكل دوري ومستمر ومكثف على جميع منشآت القطاع الخاص.
تجدر الإشارة إلى أن قرار منع العمل تحت أشعة الشمس دخل حيز التنفيذ منذ 5 أيام على جميع منشآت القطاع الخاص، وذلك من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 مساءً، ويستمر العمل به حتى يوم الخميس 15 سبتمبر 2022 م.