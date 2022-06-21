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جديد المحليات > على هامش زيارته لمصر.. الوفد المرافق لولي العهد يزور جهات إعلامية وانعقاد منتدى إعلامي سعودي مصري
21/06/2022   7:10 ص

على هامش زيارته لمصر.. الوفد المرافق لولي العهد يزور جهات إعلامية وانعقاد منتدى إعلامي سعودي مصري

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نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر، المنتدى الإعلامي السعودي المصري بمشاركة عدد كبير من القيادات الإعلامية من البلدين، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مصر.

وبحث المنتدى سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات العمل الإعلامي لتواكب متانة وقوة العلاقات بين المملكة ومصر، وتبادل المشاركون فيه الآراء حول كيفية ترجمة وخدمة الإعلام لما وصل إليه البلدان من نهضة شاملة في مختلف المجالات عن طريق برامج تقام على أرض الواقع.

واطلع الوفد الإعلامي خلال زيارته لكل من مقرات صحف الأهرام والأخبار واليوم السابع وشركة إنفوتايمز على الخدمات التي تقدمها في المجال الإعلامي والإخباري.

وتبادل الوفد مع قيادات الجهات الإعلامية المصرية سبل تطوير التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات الإخبارية، مؤكدين أهمية التعاون الإعلامي، بما يخدم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

منتدى إعلامي سعودي مصري

منتدى إعلامي سعودي مصري

منتدى إعلامي سعودي مصري

وفق “أخبار 24”.

على هامش زيارته لمصر.. الوفد المرافق لولي العهد يزور جهات إعلامية وانعقاد منتدى إعلامي سعودي مصري

جديد المحليات
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