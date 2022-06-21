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جديد المحليات > صورتان تاريخيتان للملك عبدالعزيز والملك فهد مع اثنين من حكام مصر توثقان قدم العلاقة بين البلدين
21/06/2022   7:09 ص

صورتان تاريخيتان للملك عبدالعزيز والملك فهد مع اثنين من حكام مصر توثقان قدم العلاقة بين البلدين

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وثقت صورتان تاريخيتان جمعت كل منهما اثنين من ملوك السعودية مع اثنين من حكام مصر، أظهرتا قدم العلاقة الوثيقة بين البلدين منذ زمن.

وأظهرت صورة تعود لعام 1364 هـ (1945 م) الملك عبدالعزيز مع الملك فاروق الذي كان يرتدي الزي السعودي، في منطقة رضوى بالمدينة المنورة، وكان الملك المؤسس يعمل في ذلك الوقت على تدشين العلاقة الرسمية بين المملكة ومصر.

فيما أظهرت الصورة الأخرى الملك فهد في إحدى زيارته لجمهورية مصر العربية قبل 32 عاماً في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وظهر الاثنان وهما يلوحان بيديهما من إحدى السيارات لعدد من الحشود، وكان ذلك عام 1989 م.

الملك عبدالعزيز مع الملك فاروق

الملك فهد مع حسني مبارك

وفق “أخبار 24”.

صورتان تاريخيتان للملك عبدالعزيز والملك فهد مع اثنين من حكام مصر توثقان قدم العلاقة بين البلدين

جديد المحليات
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