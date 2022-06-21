“وافي”: العقد الموحد يضمن حقوق المستفيدين.. وارتفاع رخص البيع 68% خلال 3 أعوام

أكد الأمين العام للجنة البيع أو التأجير على الخارطة نايف الشريف، أن العقد الموحد للبيع على الخارطة يضمن حقوق كافة المستفيدين، ومنها تأخر التسليم والقوة القاهرة.
وأوضح “الشريف” أن البرنامج أصدر 108 رخص من عام 2019 حتى 2021، بإجمالي 85530 وحدة عقارية، وبمعدل ارتفاع يصل إلى 83%، مؤكداً ارتفاع رخص التسويق العقاري بنسبة تصل إلى 68% بإجمالي عدد 121 رخصة تسويق، وبعدد وحدات 464116 وحدة لمشاريع على الخارطة داخل وخارج المملكة.
وأشار إلى أن حجم المشاريع المتعثرة لا يتجاوز 2%، في حين أنه يوجد مشاريع متأخرة تأثرت بسبب جائحة كورونا، مبيناً أنه تم جدولة زيارات إضافية على المواقع الإنشائية من قبل الفريق الهندسي المتابع لإنجاز المشاريع.
ونوه إلى أن “وافي” يشرف حالياً على 117 مشروعاً في مختلف مناطق المملكة، من بينها 46 مشروعاً مكتملة الإنشاء، وبنسبة كبيرة جاهزة للتسليم، موضحاً أنه يوجد 29 مشروعاً جاهزاً للتسليم وبانتظار الإجراءات النظامية لإدخال الخدمات. وفق “أخبار 24”.
وحول دور البرنامج في الرقابة على المشاريع، أكد “الشريف” أنه تم ضبط 411 مشروعاً مخالفاً خلال الفترة من 2019 وحتى 2021، ومن أبرز تلك المخالفات ممارسة نشاط التسويق، والعرض لمشاريع على الخارطة دون الحصول على الرخص اللازمة، مشدداً على أنه بإمكان المتضررين في حال عدم معالجة المخالفة والترخيص إلغاء العقود واستعادة أموالهم.