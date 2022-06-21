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جديد المحليات > “مجلس الصحة” يقدم إرشادات للحجاج أثناء أداء المناسك
21/06/2022   7:09 ص

“مجلس الصحة” يقدم إرشادات للحجاج أثناء أداء المناسك

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قدَّمت الأمانة العامة لمجلس الصحة السعودي، مجموعة من الإرشادات العامة للحجاج أثناء تأدية مناسكهم.

ونصحت بتجنب الزحام أثناء الطواف والسعي ورمي الجمرات، خاصة أن الاستعجال في أداء الشعائر قد يسبب الإجهاد، واستخدام الطرق المخصصة للمشاة عند الرغبة في المشي، مشددة على ضرورة اتباع تعليمات رجال الأمن خلال التنقل بين المشاعر من أجل سلامة الحجاج، لا سيما أنهم يرشدونهم لأقرب الطرق إليهم.

وشددت على ضرورة تجنب الجلوس، أو النوم في مداخل أنفاق المشاة ومخارجها، وحذرت من خطر الاختناق عند السير في أنفاق السيارات، مطالبة بسرعة التصرف والاحتفاظ بالهدوء، وتقديم المساعدة لكبار السن، وعدم التأثر ببعض السلوكيات الفردية غير الواعية. وفق “أخبار 24”.

“مجلس الصحة” يقدم إرشادات للحجاج أثناء أداء المناسك

جديد المحليات
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