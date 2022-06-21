“الحج والعمرة” تعلن وصول أكثر من 172 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس

أعلنت وزارة الحج والعمرة وصول أكثر من 172 ألف حاج من عدة جنسيات إلى المدينة المنورة، حتى يوم أمس (الإثنين).
وأضافت أن الحجاج قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام، مشيرة إلى أن حجاج إندونيسيا هم الأكثر عدداً حيث بلغ عددهم أكثر من 24 ألف حاج في المدينة المنورة.
وأكدت أن أكثر من 76 ألف حاج غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة.
ونوهت بتنفيذ 374 زيارة لتقييم مساكن الحجاج في المدينة المنورة، وتنفيذ 22 زيارة لتفقد الحالة الصحية لحجاج منومين في المستشفيات خلال موسم ما قبل الحج، فضلا عن إجراء 126 زيارة ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات للحجاج في مختلف محاور الخدمة. وفق “أخبار 24”.