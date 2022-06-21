أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم (الثلاثاء)، إصدار كتيب في رثاء عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الراحل صالح اللحيدان.
وأضافت أن الكتيب يأتي تحت عنوان (عزاء أهل العلم والقضاء والإيمان في رثاء سماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان)، وأعده الرئيس العام للرئاسة العامة لشؤون الحرمين، عبد الرحمن السديس.
ولفتت إلى أن الكتيب استعرض نبذة عن اسم “اللحيدان” ونسبه ونشأته وتعليمه وأعماله وجهوده في خدمة الإسلام والمسلمين.
يذكر أن الشيخ الراحل صالح اللحيدان كان رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، وتوفي في يناير الماضي بعد معاناة مع المرض. وفق “أخبار 24”.