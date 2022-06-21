أدى السفراء المعينون حديثاً لدى عدد من الدول الصديقة وعضو بمجلس الشورى القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وضمت قائمة السفراء كلا من السفير المعين لدى الصين الأستاذ عبدالرحمن الحربي، وفي الهند صالح الحصيني، وفي نيبال سعد أبو حيمد، وفي البيرو حسن الأنصاري، وفي جورجيا سلمان آل الشيخ، وفي سريلانكا خالد القحطاني، وفي تشيلي خالد السلوم، والمندوب الدائم للمملكة في جنيف عبدالمحسن بن خثيلة، وفي فيتنام محمد دهلوي، وفي إثيوبيا فهد الحميداني.
وقال السفراء في قسمهم: (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم مليكي ووطني، وألا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ عملي بالصدق والأمانة والإخلاص).
كما أدى القسم عضو مجلس الشورى عبدالرحمن السياري، قائلًا: (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل). وفق “أخبار 24”.
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد في مهامهم.