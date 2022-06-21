تنطلق من جدة.. “الخطوط السعودية” تعيد تسيير رحلاتها المباشرة والموسمية إلى “مراكش” بالمغرب

أعادت الخطوط الجوية السعودية تسيير رحلاتها المباشرة والموسمية إلى مدينة “مراكش”، والتي تعد ثاني وجهاتها في المغرب بعد مدينة الدار البيضاء.
ويعود تسيير الرحلات بواقع 3 رحلات أسبوعيًا انطلاقًا من مدينة جدة، حيث سيتم التشغيل إلى مراكش بطائرات “السعودية” من طراز بوينج (B787-9) دريملاينر، التي تبلغ سعتها 298 مقعدًا، منها 24 لدرجة الأعمال و274 مقعدًا لدرجة الضيافة، المجهزة لتوفير أفضل مستويات الراحة والرفاهية للضيوف.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي، أحمد الوسية، أن إعادة التشغيل بين جدة ومراكش ستسهم في تسهيل وصول ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين للمملكة، والضيوف المواصلين على رحلات “السعودية” الداخلية والدولية، بالإضافة إلى تلبية القرار للإقبال المتنامي للسفر السياحي والتجاري بين البلدين وحركة العبور بين قارات العالم، لا سيما مع وجود أسطول حديث ومتنامٍ يدعم هذه التوجهات. وفق “أخبار 24”.