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جديد الخرج > مجتمع الخرج > سلطان بن وقيان الدوسري إلي رتبة عميد
21/06/2022   8:39 م

سلطان بن وقيان الدوسري إلي رتبة عميد

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صدر المرسوم الملكي بالترقية للعميد / سلطان بن وقيان الدوسري لرتبته الجديدة .
‏الخرج اليوم تبارك للأستاذ جابر وترجو له التوفيق والسداد .

سلطان بن وقيان الدوسري إلي رتبة عميد

جديد الخرج, مجتمع الخرج
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