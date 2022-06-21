الأمير محمد بن سلمان يصل الأردن.. والملك عبدالله في مقدمة مستقبليه

وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الثلاثاء)، إلى العاصمة الأردنية عمان، وكان في استقباله الملك عبدالله الثاني ملك مملكة الأردن.
وأقيمت مراسم استقبال رسمية لولي العهد في مطار الملكة علياء في الأردن، حيث تم استعراض حرس الشرف وعزف النشيد الوطني للبلدين.
وتأتي زيارة ولي العهد للأردن ضمن جولة إقليمية بدأت في مصر وتشمل أيضا تركيا، استجابة للدعوات المقدمة له.
#فيديو_واس | جوانب من المراسم الرسمية لاستقبال جلالة ملك #الأردن لسمو #ولي_العهد لدى وصوله العاصمة الأردنية.#محمد_بن_سلمان_في_الأردن#واس pic.twitter.com/SDYiEoOqNT
— واس الأخبار الملكية (@spagov) June 21, 2022
وفق “أخبار 24”.