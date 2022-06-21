نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > الأمير محمد بن سلمان يصل الأردن.. والملك عبدالله في مقدمة مستقبليه
21/06/2022   10:55 م

الأمير محمد بن سلمان يصل الأردن.. والملك عبدالله في مقدمة مستقبليه

+ = -
794

وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الثلاثاء)، إلى العاصمة الأردنية عمان، وكان في استقباله الملك عبدالله الثاني ملك مملكة الأردن.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية لولي العهد في مطار الملكة علياء في الأردن، حيث تم استعراض حرس الشرف وعزف النشيد الوطني للبلدين.

وتأتي زيارة ولي العهد للأردن ضمن جولة إقليمية بدأت في مصر وتشمل أيضا تركيا، استجابة للدعوات المقدمة له.

الأمير محمد بن سلمان يصل الأردن.. والملك عبدالله في مقدمة مستقبليه

الأمير محمد بن سلمان يصل الأردن.. والملك عبدالله في مقدمة مستقبليه

الأمير محمد بن سلمان يصل الأردن.. والملك عبدالله في مقدمة مستقبليه

الأمير محمد بن سلمان يصل الأردن.. والملك عبدالله في مقدمة مستقبليه

الأمير محمد بن سلمان يصل الأردن.. والملك عبدالله في مقدمة مستقبليه

الأمير محمد بن سلمان يصل الأردن.. والملك عبدالله في مقدمة مستقبليه

الأمير محمد بن سلمان يصل الأردن.. والملك عبدالله في مقدمة مستقبليه

وفق “أخبار 24”.

الأمير محمد بن سلمان يصل الأردن.. والملك عبدالله في مقدمة مستقبليه

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885215720.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.