محافظ “التحلية”: “شركة حلول المياه” ستمتلك بُنى تحتية وسلاسل إمداد وصناعات تُعد الأضخم على مستوى العالم

رفع محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة العضو المنتدب لشركة حلول المياه، عبدالله العبدالكريم، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بنقل أصول المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى شركة حلول المياه المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
وأوضح أن “شركة حلول المياه” ستمتلك بُنى تحتية وسلاسل إمداد وصناعات أساسية تحويلية للمياه تُعد الأضخم على مستوى العالم، بالإضافة إلى ما ستمتلكه من أصول ومقدرات وخبرات واسعة، تستهدف العمل على استثمارها وتنميتها وتطويرها وفق أسس تجارية، لتواصل النمو والتطور الذي تشهده المملكة في قطاع المياه.
وأكد أن الشركة تستهدف قيادة قطاع المياه عالميا في مجال تأهيل وتطوير الموارد البشرية، في مختلف مجالات إدارة المياه والخدمات الهندسية والفنية والتشغيل والصيانة لحلولها المتكاملة، مشيرًا إلى دعمها لحلول التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، واستثمار براءات الاختراع الناجعة وأبرزها تقنية “الصفر رجيع ملحي” و”استخلاص المغنيسيوم”. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الشركة ستواصل مسيرة الريادة التي انطلقت من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في خفض استهلاك الطاقة التي تُعد الأقل على مستوى العالم، حيث بلغت 2.27 كيلوواط/ساعة لكل متر مكعّب في محطاتها المتنقلة، وخفض استهلاك الطاقة في منظومات إنتاجها الكبرى (قيد البناء) بما يقل عن 2.7 كيلوواط/ساعة لكل متر مكعّب، كما تُبنى حاليًا 6 منظومات إنتاج منها 3 منظومات بتكلفة 0.36 دولار أمريكي لتسجل الأقل تكلفة في الإنتاج بالرغم من تكلفتها المرتفعة عالميًا.