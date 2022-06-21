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جديد المحليات > جائزة الفوزان ومكتبة الاسكندرية تنظمان ندوة عن دور المسجد التنموي
21/06/2022   10:55 م

جائزة الفوزان ومكتبة الاسكندرية تنظمان ندوة عن دور المسجد التنموي

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بتنظيم مشترك بين جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد و مكتبة الاسكندرية
تقام ندوة عن دور عمارة المساجد في النمو الاقتصادي و الاجتماعي و ذلك في رحاب مكتبة الاسكندرية خلال الفترة ٢٨-٢٩ يونيو ٢٠٢٢.

و يشارك في الندوة نخبة من الباحثين في مجال العمارة و الفنون و الآثار و التاريخ يتناولون خلالها عدة من المواضيع التي تستعرض اسهام عمارة المساجد في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية عبر التاريخ و دور المسجد العمراني كمركز للابداع والتنوير المجتمعي، كما تتناول المواضيع الفنون المختلفة التي كان لعمارة المساجد دورا في تطورها و ازدهارها و كيفية تأثير ذلك على اقتصادات المجتمعات . وفق “أخبار 24”.

و تأتي هذه الندوة في اطار أهداف جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد في تطوير العمارة المسجدية في العالم ، كما تأتي أيضا في اطار سعي الجائزة ومكتب الاسكندرية لإعادة الدور الحضاري للمسجد كمركز للإبداع وانتاج الثقافة في المجتمعات الاسلامية.

جائزة الفوزان ومكتبة الاسكندرية تنظمان ندوة عن دور المسجد التنموي

جديد المحليات
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