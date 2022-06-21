جائزة الفوزان ومكتبة الاسكندرية تنظمان ندوة عن دور المسجد التنموي

بتنظيم مشترك بين جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد و مكتبة الاسكندرية
تقام ندوة عن دور عمارة المساجد في النمو الاقتصادي و الاجتماعي و ذلك في رحاب مكتبة الاسكندرية خلال الفترة ٢٨-٢٩ يونيو ٢٠٢٢.
و يشارك في الندوة نخبة من الباحثين في مجال العمارة و الفنون و الآثار و التاريخ يتناولون خلالها عدة من المواضيع التي تستعرض اسهام عمارة المساجد في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية عبر التاريخ و دور المسجد العمراني كمركز للابداع والتنوير المجتمعي، كما تتناول المواضيع الفنون المختلفة التي كان لعمارة المساجد دورا في تطورها و ازدهارها و كيفية تأثير ذلك على اقتصادات المجتمعات . وفق “أخبار 24”.
و تأتي هذه الندوة في اطار أهداف جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد في تطوير العمارة المسجدية في العالم ، كما تأتي أيضا في اطار سعي الجائزة ومكتب الاسكندرية لإعادة الدور الحضاري للمسجد كمركز للإبداع وانتاج الثقافة في المجتمعات الاسلامية.