ولي العهد يغادر القاهرة ويبعث برقية شكر للرئيس المصري

غادر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الثلاثاء)، العاصمة المصرية القاهرة، متجها إلى الأردن، وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مقدمة مودعيه بمطار القاهرة الدولي.
وعقب مغادرته بعث ولي العهد، برقية شكر، للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، فيما يلي نصها:
“صاحب الفخامة الرئيس/ عبدالفتاح السيسي حفظه الله
رئيس جمهورية مصر العربية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
فخامة الرئيس، لقد أكدت المباحثات التي أجريناها مع فخامتكم متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامتكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وفق “أخبار 24”.
متمنياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعب مصر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
ولفخامتكم تحياتي وتقديري.
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”
يشار إلى أن ولي العهد والرئيس المصري عقدا اليوم جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، وذلك بعد لقاء ثنائي جمعهما في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة.
وجاءت زيارة ولي العهد لمصر ضمن جولة إقليمية تشمل أيضا الأردن وتركيا، استجابة للدعوات المقدمة له.
#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يغادر #القاهرة وفي مقدمة مودعيه فخامة رئيس جمهورية #مصر العربية.#محمد_بن_سلمان_في_مصر #واس pic.twitter.com/7wNE4qEkFn
— واس الأخبار الملكية (@spagov) June 21, 2022