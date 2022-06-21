سكان المملكة ينفقون 10 مليارات ريال عبر نقاط البيع في أسبوع

استعرض البنك المركزي السعودي، اليوم (الثلاثاء)، أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال الأسبوع الماضي (12 – 18 يونيو)، والتي أوضحت تفاصيل وإجمالي قيمة العمليات التي تمت من خلال نقاط البيع.
وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد إنفاق نحو 9.9 مليار ريال عبر 135.2 مليون عملية، مقابل 10.3 مليار ريال في الأسبوع السابق، حيث بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 4 ملايين عملية بقيمة 667 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء مليون عملية بقيمة 383 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 88 ألف عملية بقيمة 107 ملايين ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 288 ألف عملية بقيمة 244 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 11.6 مليون عملية بقيمة 645 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 7100 عملية بقيمة 734 مليون ريال، فيما بلغ عدد العمليات في الأثاث 874 ألف عملية بقيمة 290 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق 551 ألف عملية بقيمة 189.5 مليون ريال. وفق “أخبار 24”.
وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة مليون عملية بقيمة 87.8 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 211 ألف عملية بقيمة 236 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 15.7 مليون عملية بقيمة مليار ريال، وبلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 1.9 مليون عملية بقيمة 245.4 مليون ريال، فيما بلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 39.2 مليون عملية بقيمة 1.4 مليار ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 31.9 مليون عملية بقيمة 1.3 مليار ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 389 ألف عملية بقيمة 86 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 1.7 مليون عملية بقيمة 608 ملايين ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 16.7 مليون عملية بقيمة 1.4 مليار ريال.
وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 36.8 مليون عملية بقيمة 3.1 مليار ريال، ويليه الإنفاق في مكة المكرمة بعدد عمليات بلغ 5.4 مليون عملية بقيمة 320.8 مليون ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 5.7 مليون عملية بقيمة 349.4 مليون ريال.