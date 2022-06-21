المركز السعودي للموسيقى يبدأ استقبال طلبات الراغبين بتعلّم الموسيقى

أعلنت هيئة الموسيقى عن بدء المركز السعودي للموسيقى في استقبال طلبات الراغبين بتعلّم الموسيقى وفنونها المختلفة تحت إشراف مدربين موسيقيين معتمدين.
وأوضحت أن المركز سيفتح باب التسجيل أمام عموم الراغبين ابتداءً من اليوم (الثلاثاء)، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص به الذي يتضمن أسماء البرامج التعليمية والتدريبية في مختلف التخصصات والآلات الموسيقية.
وستكون الانطلاقة من فرعين رئيسين في الرياض وجدة، على أن يتاح قريبا من خلال فرع ثالث في الخبر، قبل أن تفتح فروع لاحقاً في بقية المناطق.
ويوفّر المركز الذي يعد الأول من نوعه في المملكة دروساً في الآلات العربية، والآلات الغربية، وإنتاج موسيقى الكمبيوتر، ومهارات تنسيق الأغاني، والغناء، وتخصصات موسيقية أخرى.
ويُتيح المركز برامجه للهواة، وللموسيقيين الموهوبين الذين يرغبون في ممارسة الموسيقى كمهنة، كما يقدم تشكيلة متنوعة من المرافق الموسيقية التي تشمل غُرفاً للتمرين والمعالجة الصوتية بأحجام مختلفة، واستوديوهات موسيقية، وقاعات للحفلات الموسيقية، وقاعات بروفة، وغُرف تنسيق الأغاني، ومحطات عمل لموسيقى الكمبيوتر. وفق “أخبار 24”.
كما يقدم من خلال برنامج “إنتاج الموسيقى” دورات تدريبية متعمقة في إنتاج الموسيقى، وقاعات للحفلات، واستوديوهات مجهزة بالكامل، إلى جانب طابق يضم أكثر من 15 معملاً مخصصاً للفيديو والصوت، مع الدعم المهني، ومساعدة المتدربين في التواصل وبناء العلاقات مع الفاعلين في المجال.