رئيس “التنمية الاجتماعية”: نقل مهام الصندوق الخيري الاجتماعي يضمن استدامة الخدمات للفئة المستهدفة

أكد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، إبراهيم الراشد، أن نقل مهام الصندوق الخيري الاجتماعي لأعمال البنك سيضمن استدامة الخدمات للفئة المستهدفة.
وأوضح أن نقلها سيفتح أيضاً المجال أمام المزيد من المواطنين للاستفادة من خدمات وبرامج بنك التنمية الاجتماعية المالية وغير المالية، ما يتسق مع استراتيجية البنك الهادفة إلى تمكين المواطنين وتوفير الدعم الفعّال لاحتياجاتهم الاجتماعية والتنموية.
وأكد الراشد أن البنك يقوم بدور رئيسي منذ إنشائه بتقديم التمويل التنموي والخدمات الاجتماعية لشرائح المواطنين ورواد الأعمال والمستثمرين. وفق “أخبار 24”.
من جانبه قدم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، الشكر إلى خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على صدور قرار مجلس الوزراء بإلغاء ونقل اختصاصات ومهام الصندوق الخيري الاجتماعي إلى بنك التنمية الاجتماعية، والذي من شأنه تعظيم الأثر والتوسع في خدمة المواطنين المستهدفين بخدمات البنك.