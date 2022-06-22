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جديد المناطق > بالفيديو.. فريق طبي بمستشفى صحة الافتراضي ينجح في إجراء عملية قلب “عن بعد” لسيدة من تبوك
22/06/2022   7:07 ص

بالفيديو.. فريق طبي بمستشفى صحة الافتراضي ينجح في إجراء عملية قلب “عن بعد” لسيدة من تبوك

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أشرف فريق القلب بمستشفى صحة الافتراضي، على عملية قلب لسيدة سبعينية في تبوك افتراضيًا، من خلال إرسال أحد المختصين لإجراء العملية، وبقاء الطاقم في الرياض للمتابعة عن بعد.

وقال قائد الرعاية الافتراضية للقلب بمستشفى صحة الافتراضي الدكتور عادل عبدالقادر طاش، إن الحالة كانت تعاني من جلطة حادة في القلب أدت إلى فشل في عضلة القلب، وتم تحويلها للعناية المركزة، وتركيب جهاز يسد هذا الثقب.

وأكدت المستفيدة من مستشفى صحة الافتراضي نورة صالح، أنها تشعر الآن بالراحة بعد إجراء العملية، وتخطيها مرحلة الخطر بشكل كامل وفقًا لما أكده الأطباء. وفق “أخبار 24”.

وتجتمع لجنة مكونة من عدة خبراء من مستشفى صحة الافتراضي بشكل أسبوعي، لمناقشة الإحالات المقدمة من مناطق المملكة.

بالفيديو.. فريق طبي بمستشفى صحة الافتراضي ينجح في إجراء عملية قلب “عن بعد” لسيدة من تبوك

جديد المناطق
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