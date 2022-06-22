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جديد المحليات > “مركز إدارة الدين” يقفل طرح شهر يونيو ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي
22/06/2022   7:06 ص

“مركز إدارة الدين” يقفل طرح شهر يونيو ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي

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أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يونيو 2022م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث حُدِّد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5.442 مليارات ريال سعودي (خمسة مليارات وأربعمئة واثنان وأربعون مليون ريال سعودي).

وبحسب البيان الصادر من المركز، فقد قُسِمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 2.863 مليار ريال سعودي (ملياران وثمانمئة وثلاثة وستون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 2.579 مليار ريال سعودي (ملياران وخمسمئة وتسعة وسبعون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي. وفق “أخبار 24”.

“مركز إدارة الدين” يقفل طرح شهر يونيو ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي

جديد المحليات
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