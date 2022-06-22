رسميا.. “الاحتراف” تُعلن فترات تسجيل اللاعبين للموسم الرياضي 2022-2023

أعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين باتحاد الكرة، اليوم (الثلاثاء) فترات تسجيل اللاعبين للموسم الرياضي 2022-2023.
وأشارت لجنة الاحتراف، عبر بيان رسمي صادر اليوم، إلى أن فترات التسجيل في دوري المحترفين ودوريي الدرجتين الأولى والثانية، ستكون بداية الانتقالات الصيفية بها يوم 28 يونيو الجاري على أن تكون فترة نهاية دوري المحترفين يوم 31 أغسطس، ودوري الدرجة الأولى يوم 8 سبتمبر ودوري الدرجة الثانية يوم 17 سبتمبر.
وستكون بداية فترة الانتقالات الشتوية، للدرجات الثلاث ذاتها، يوم 1 يناير على أن تنتهي يوم 28 من الشهر ذاته 2023.
ونوهت لجنة الاحتراف إلى أن بداية الانتقالات الصيفية لدوريي الدرجتين الثالثة والرابعة والفئات السنية ستكون يوم 28 يونيو على أن تكون نهايتها للدرجتين الثالثة والرابعة يوم 26 أكتوبر وللفئات السنية يوم 30 نوفمبر 2022.
وستبدأ فترة الانتقالات الشتوية للدرجتين الثالثة والرابعة والفئات السنية يوم 1 يناير 2023 وتنتهي للدرجتين الثالثة والرابعة يوم 8 فبراير وللفئات السنية يوم 29 مارس 2023.
وفق “أخبار 24”.