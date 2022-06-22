الأوكراني أولكسندر أوسيك: سعيد بتطور الرياضة في المملكة.. وملاكمتي ستتحدث بالنيابة عني

قال الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك إنه سعيد بالتواجد في المملكة وتمثيل بلاده إضافة إلى سعادته بالتطور الرياضي الذي تشهده السعودية.
وأضاف أوسيك خلال مؤتمر صحفي: “سعيد بالاستقبال الحافل الذي حظيت به أنا وفريقي، أنا لست من محبي الحديث الإعلامي، لكنني أؤكد لكم أن ملاكمتي هي التي ستتحدث بالنيابة عني”.
وواصل: “فخور بتمثيل بلدي أوكرانيا في هذا المحفل العالمي، وأتطلّع لرؤية جميع محبّي الملاكمة يوم 20 أغسطس لحضور نزالٍ تاريخي”.
وأعلنت وزارة الرياضة، مساء الأحد، أن مدينة جدة ستستضيف النزال الحاسم بين أولكسندر أوسيك البطل الموحد لألقاب الوزن الثقيل للملاكمة وأنطوني جوشوا، يوم 20 أغسطس المقبل.
وفق “أخبار 24”.