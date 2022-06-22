“أخضر الصالات” يواجه ليبيا في ختام دور المجموعات بكأس العرب

يلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات، مساء الأربعاء، بنظيره المنتخب الليبي، في ثاني مبارياته ببطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات السادسة للمنتخبات، المقامة على صالة وزارة الرياضة بمدينة الدمام.
وكان الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الإسباني أندرو بلازا، اكتفى مساء الثلاثاء، بعرض عدد من الحالات الفنية في مباراة المنتخب الفلسطيني الماضية ومناقشتها ومعالجتها وكيفية تنفيذها بالطريقة السليمة وتفاديها في المباراة المقبلة.
يذكر أن أخضر الصالات، سيخوض اللقاء بفرصة الفوز لضمان التأهل إلى دور الـ8.
ويستضيف الاتحاد السعودي لكرة القدم، النسخة السادسة من كأس العرب لكرة قدم الصالات 2022، التي تقام في الفترة من 20-28 يونيو الجاري، بمشاركة 10 منتخبات. وفق “أخبار 24”.
ويشارك في البطولة كل من المغرب حامل اللقب، مصر، الكويت، الجزائر، العراق، فلسطين، موريتانيا، الصومال، وليبيا، بالإضافة إلى السعودية صاحبة الضيافة.