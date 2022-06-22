نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > مسلي آل معمر: الأصل في أي خبر يُنشر عن النصر هو الكذب
22/06/2022   7:06 ص

مسلي آل معمر: الأصل في أي خبر يُنشر عن النصر هو الكذب

+ = -
781

أعرب رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر عن غضبه الشديد نتيجة الأخبار العديدة المنتشرة بوسائل الإعلام حول ناديه.

وكتب آل معمر عبر حسابه على “تويتر”: “الأصل في أي خبر يُنشر عن النصر هو الكذب .. حتى يثبت خلاف ذلك! كمية الأخبار غير معقولة(!)”.

وانتشرت أنباء عديدة خلال الفترة الماضية فيما يخص نادي النصر وتحديدًا أنباء التفاوض مع عدد من المدربين لخلافة ميجيل روسو وكذلك ضم صفقات جديدة. وفق “أخبار 24”.

مسلي آل معمر: الأصل في أي خبر يُنشر عن النصر هو الكذب

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885215772.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.