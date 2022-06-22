مسلي آل معمر: الأصل في أي خبر يُنشر عن النصر هو الكذب

أعرب رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر عن غضبه الشديد نتيجة الأخبار العديدة المنتشرة بوسائل الإعلام حول ناديه.
وكتب آل معمر عبر حسابه على “تويتر”: “الأصل في أي خبر يُنشر عن النصر هو الكذب .. حتى يثبت خلاف ذلك! كمية الأخبار غير معقولة(!)”.
وانتشرت أنباء عديدة خلال الفترة الماضية فيما يخص نادي النصر وتحديدًا أنباء التفاوض مع عدد من المدربين لخلافة ميجيل روسو وكذلك ضم صفقات جديدة. وفق “أخبار 24”.
الأصل في أي خبر يُنشر عن النصر هو الكذب .. حتى يثبت خلاف ذلك!
كمية الأخبار غير معقولة(!)
— مسلّي آل معمر (@musalli9) June 21, 2022