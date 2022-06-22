طقس اليوم.. رياح نشطة على شمال وغرب المملكة وطقس شديد الحرارة بالشرقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء) على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وتوقع التقرير أن تنشط الرياح السطحية على مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل، مبيناً أن تأثيرها سيمتد إلى منطقة القصيم، وكذلك على الأجزاء الساحلية في مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة.
وأضاف أن مناطق جازان وعسير والباحة، ستشهد سحباً رعدية ممطرة، فيما يستمر الطقس الحار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن درجة الحرارة المتوقعة في الدمام ستبلغ 46 درجة فيما ستبلغ 48 درجة في الأحساء، بينما ستكون 42 درجة في مكة المكرمة، و45 درجة في المدينة المنورة والرياض، و35 درجة في جدة.