المراعي تستقبل ضيوف الرحمن بباقة متنوعة من منتجاتها الغذائية في مدينة الحجاج بالجوف

استقبلت شركة المراعي، يوم الأحد الموافق 19 يونيو 2022م، آلاف الحجاج من ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج، بتأمين باقة متنوعة من المنتجات ذات قيمة غذائية وجودة عالية، خلال فترة تواجدهم في مدينة الحجاج بالجوف، والتي تستمر لمدة أسبوع.
وكان على رأس مستقبلي حجاج بيت الله الحرام في مدينة الحجاج، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ورئيس لجنة الحج العليا بالمنطقة.
وفي هذا السياق، قال عبدالله العتيبي، رئيس التواصل المؤسسي والعلاقات العامة في شركة المراعي:” إن مشاركة الشركة سنويًا في خدمة ضيوف حجاج بيت الله الحرام يعتبر جزءًا هامًا من مسئوليتها الاجتماعية تجاه المجتمعات التي تعمل بها”.
وبين العتيبي، أن هذه المشاركة ليست الوحيدة التي قامت بها المراعي في حج هذا العام، وإنما هي حلقة من سلسلة مبادرات سنوية كان الهدف منها التيسير على الحجاج، والقائمين على خدمتهم.
يُجدير بالذكر أن المراعي ترعى وتدعم سنويًا أكثر من 300 جهة خيرية تعمل في مجال الخدمة وتنمية المجتمع في مختلف مناطق المملكة.