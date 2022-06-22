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جديد المحليات > فيديو تاريخي لاستقبال الملكين فهد وعبدالله والأمير سلطان لملك الأردن السابق بالرياض قبل 27 عامًا
22/06/2022   1:24 م

فيديو تاريخي لاستقبال الملكين فهد وعبدالله والأمير سلطان لملك الأردن السابق بالرياض قبل 27 عامًا

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وثق مقطع فيديو تاريخي، لحظة وصول ملك الأردن الراحل الحسين بن طلال إلى الرياض عام 1995 م.

وأظهر الفيديو حفاوة الاستقبال لعاهل الأردن السابق والوفد المرافق له، من قبل الملك فهد بن عبدالعزيز وبرفقته الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن فهد.

يذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وصل، أمس (الثلاثاء)، إلى الأردن في زيارة رسمية يبحث فيها مع ملك الأردن عبدالله بن الحسين سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والقطاعات التي يمكن لشركة الصندوق السعودي الأردني الاستثمار فيها.

وفق “أخبار 24”.

فيديو تاريخي لاستقبال الملكين فهد وعبدالله والأمير سلطان لملك الأردن السابق بالرياض قبل 27 عامًا

جديد المحليات
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