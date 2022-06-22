فيديو تاريخي لاستقبال الملكين فهد وعبدالله والأمير سلطان لملك الأردن السابق بالرياض قبل 27 عامًا

وثق مقطع فيديو تاريخي، لحظة وصول ملك الأردن الراحل الحسين بن طلال إلى الرياض عام 1995 م.
وأظهر الفيديو حفاوة الاستقبال لعاهل الأردن السابق والوفد المرافق له، من قبل الملك فهد بن عبدالعزيز وبرفقته الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن فهد.
يذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وصل، أمس (الثلاثاء)، إلى الأردن في زيارة رسمية يبحث فيها مع ملك الأردن عبدالله بن الحسين سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والقطاعات التي يمكن لشركة الصندوق السعودي الأردني الاستثمار فيها.
#الملك_فهد_بن_عبدالعزيز وبرفقته الملك عبدالله و الأمير سلطان والأمير متعب والأمير فيصل بن فهد (رحمهم الله) خلال استقبالهم للملك الحسين بن طلال (رحمه الله) ملك #الأردن في الرياض عام 1995 م #الفهد_روح_القيادة pic.twitter.com/I4gfAJqmFv
— الملك فهد بن عبدالعزيز (@kfahadalsaud) June 21, 2022
وفق “أخبار 24”.