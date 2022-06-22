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جديد المحليات > “الشورى” يشدد على أهمية الإسراع في اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية وتحديثها دورياً
22/06/2022   1:26 م

“الشورى” يشدد على أهمية الإسراع في اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية وتحديثها دورياً

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شدد مجلس الشورى، على أهمية الإسراع في اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية، لدعم منظومة التجارة الخارجية.

ودعا المجلس في جلسته أمس (الثلاثاء) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي، لتمكين الهيئة العامة للتجارة الخارجية من الوصول لقاعدة بيانات التجارة الخارجية للسلع والخدمات (الصادرات والواردات).

وأشار إلى ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحديث قاعدة البيانات بشكل دوري، والحرص على خصوصية البيانات وسريتها.

وطالب المجلس الهيئة بالتنسيق مع وزارة التجارة واتحاد الغرف السعودية بدراسة الآليات اللازمة لتعزيز التبادل التجاري مع تجمع السوق المشتركة الجنوبية، بما في ذلك تشكيل مجالس الأعمال السعودية المشتركة، وتفعيل تلك الآليات.  وفق “أخبار 24”.

وأكد المجلس على تعزيز التعاون مع هيئة تنمية الصادرات وبنك التصدير والاستيراد السعودي لتذليل تحديات الصادرات السعودية واتساق آليات وشروط التمويل والضمان، وبما ينسجم مع التزامات المملكة تجاه منظمة التجارة العالمية.

“الشورى” يشدد على أهمية الإسراع في اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية وتحديثها دورياً

جديد المحليات
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