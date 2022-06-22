أمير عسير يوجه بإنشاء مراكز قيادة داخلية بالمحافظات والمراكز لمواجهة أي تحديات وحلّها

وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، المحافظين ورؤساء المراكز بالمنطقة لإنشاء مراكز قيادة داخلية بالمحافظات والمراكز لمواجهة أي تحديات، والعمل على حلها وفقاً للصلاحيات الممنوحة لهم.
وشدد الأمير تركي بن طلال خلال مخاطبته ورشة تطوير مهارات المحافظين ورؤساء المراكز، على ضرورة إيقاف الازدواجية في أداء المهام، وضرورة العمل على تفعيل التنسيق الأفقي.
وأكد الأمير ضرورة متابعة قضايا ومشكلات المواطنين والعمل على رفع المظالم عنهم، لافتاً إلى أن ذلك يوازي أهمية تنفيذ المشاريع الخدمية وإكمالها.
وشارك في الورشة التي استمرت ليومين؛ 13 محافظاً و116 رئيس مركز، إلى جانب عدد من قيادات الصف الثاني بالمحافظة، وقيادات سابقة ومتميزة بالمنطقة .
وفق “أخبار 24”.
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برعاية وحضور الأمير #تركي_بن_طلال :
إمارة عسير تنظم دورة تطوير المهارات للمحافظين ورؤساء المراكز، استفاد منها 13 محافظًا، و 116 رئيس مركز وعدد من قيادات الصف الثاني وذلك على مدى يومين. pic.twitter.com/y9j1EM1SlM
— إمارة منطقة عسير (@emartasir) June 22, 2022