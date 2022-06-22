وفقا للخطة التنفيذية .. “عشوائيات جدة” تواصل أعمالها في إزالة 7 أحياء

أعلنت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة مواصلة أعمالها في إزالة 7 أحياء وفق الخطة التنفيذية والجدول الزمني المقرر.
وذكرت اللجنة أنها شرعت بعد شهر رمضان المبارك في إزالة 7 أحياء من أصل 12 حيًّا المتبقية وهي أحياء (بني مالك – الورود – مشرفة – الجامعة – الروابي – العزيزية – الرحاب).
وكانت اللجنة قد أعلنت في وقت سابق تغيير مواعيد إشعار السكان وفصل الخدمات وأعمال الإزالة في عدد من الأحياء وهي: (المنتزهات – قويزة – العدل والفضل – أم السلم – ك14 الشمالي).
ومن المقرر أن يجري استكمال أعمال الإشعارات وفصل الخدمات وصولا لمرحلة الإزالة الكاملة للأحياء المتبقية حسب الخطة التنفيذية المعلنة سلفاً.
يذكر أن هذه الأحياء تأتي ضمن المرحلة الأولى والتي تشمل 32 حيًّا عشوائيًا، حيث تم الانتهاء من إزالة 20 حيًّا منها، ويجري استكمال أعمال الإشعارات وفصل الخدمات وصولا لمرحلة لإزالة الكاملة للأحياء المتبقية والبالغ عددها 12 حيًّا عشوائيًا. وفق “أخبار 24”.