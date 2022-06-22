تزامناً مع وصول الحجاج.. تزويد المسجد الحرام بـ80 ألف نسخة جديدة من المصحف

زودت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أرفف ودواليب المسجد الحرام بطبعات جديدة من المصحف الشريف.
وقال مدير عام الإدارة العامة للمصاحف والكتب غازي الذبياني إنه تم توزيع 80 ألف مصحف على 2300 من الأرفف والدواليب المنتشرة داخل المسجد الحرام.
وأوضح أن الإدارة زودت المسجد الحرام بعدد من مصاحف برايل المخصصة للمكفوفين، ومصاحف تراجم معاني كلمات القرآن الكريم بعدة لغات من بينها الإنجليزية والأردية والإندونيسية، إلى جانب مصاحف بالحجم الكبير.
وأضاف الذبياني أن الإدارة أعدت برنامجاً خاصاً للاحتفاء بحجاج بيت الله الحرام، حيث خصصت مصحفاً يُهدى لكل حاج، بالإضافة إلى برنامج بيان لمعاني كلمات القرآن الكريم مترجم بأكثر من 60 لغة، عبارة عن باركود (QR) يتم تحميله عبر الأجهزة الذكية. “أخبار 24”.