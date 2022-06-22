استعرضت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)، العديد من التجارب الحصرية والفريدة خلال اليوم الأول لإطلاق فعالياتها في مهرجان “كان ليونز 2022″، وذلك مع نخبة من الخبراء العالميين الذين أثروا الجلسات الحوارية بآراء ورؤى عميقة وتجارب متعددة.
واستضافت أولى حلقات النقاش السير مارتن سوريل، الشريك المؤسس لشركة S4S Ventures، والذي تحدث حول التغيرات التي طرأت على صناعة الإعلان بعد جائحة “كورونا”، وكيف انتقلت الصناعة نحو المساحة الرقمية الواسعة، وجمعه حوار ملهم مع جمانا الراشد، الرئيس التنفيذي لـSRMG، حول عدد المحاور الإعلامية المختلفة.
وجاءت حلقة النقاش الثانية بعنوان “طموحات الاستدامة في الأزياء” والتي انطلقت بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجال، وهم بوراك كاكماك، الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء بوزارة الثقافة السعودية، ولمى الشثري، رئيسة تحرير مجلة سيدتي، وناتاليا مودينوفا، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة DRESSX، حيث سلطوا الضوء على الفرص غير المستغلة في صناعة الأزياء المستدامة، وتأثيرها على علاقة العلامات التجارية بمستهلكيها.
وأدارت الجلسة المذيعة والمنتجة في اقتصاد الشرق مع بلومبرغ ناديا البساط، وكان لافتاً خلال النقاش مناشدة ناتاليا مودينوفا لكبار المؤثرين في صناعة الأزياء باعتماد أهداف الأمم المتحدة للاستدامة في جميع مبادراتهم.
واختتم اليوم الأول فعالياته بلقاء حواري شيق لعدد من عمالقة البودكاست في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الرئيس التنفيذي لـ “ثمانية” عبد الرحمن أبو مالح، وكلوديوس بولر، المدير العام لشركة Spotify في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا (باستثناء الهند)، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لشركة فنيال للإعلام، ليلى حمادة، حيث دار بينهم نقاش حول تأثير التقنيات الجديدة على الإعلام وزيادة جماهيرية البودكاست في المنطقة.
وفق “أخبار 24”.