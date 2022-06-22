أظهرت إحصائيات وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء)، تراجعا في الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بيوم أمس الذي سجل 1143 إصابة.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 1082 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض قدره 61 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 788294 إصابة بالفيروس.
ولفتت إلى ارتفاع عدد الوفيات حيث تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس بالمملكة إلى 9194 حالة.
وأشارت إلى ارتفاع منحنى الحالات الحرجة؛ إذ دخلت 3 حالات غرفة العناية المركزة، ليصل إجمالي عدد الحالات الآن 140 حالة.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضا طفيفا عن يوم أمس حيث تم تسجيل 931 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 769018 حالة. وفق “أخبار 24”.