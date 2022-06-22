بدء تنفيذ المرحلة الثانية من توطين السينما ودور العرض اعتباراً من الغد

تدخل المرحلة الثانية من قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخاص بتوطين السينما ودور العرض السينمائي حيز التطبيق اعتباراً من يوم غد (الخميس).
وتتضمن المرحلة الثانية، توطين العاملين بالمهن الفنية بنسبة 50%، داخل دور السينما في أنشطة ودور عرض الأفلام السينمائية، وجميع الأنشطة التابعة لها المندرجة تحت أنشطة إنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية والتسجيلات الصوتية ونشر الموسيقى.
يذكر أن المرحلة الأولى من القرار شملت قصر العمل على المواطنين بنسبة 100% في مهن المبيعات والتي تتضمن مبيعات التذاكر داخل السينما، ومبيعات المشروبات والأطعمة داخل السينما، ومبيعات التجزئة داخل السينما، والمهن الإشرافية داخل السينما لأنشطة ودور عروض الأفلام السينمائية وجميع الأنشطة التابعة لها، في حين استثنيت بعض المهن الفنية مثل: مشغل جهاز عرض سينمائي، وعامل تشغيل جهاز الصوت، وفني عروض سينمائية. وفق “أخبار 24”.