تقدم دعماً غير مسترد يصل لـ 100 ألف ريال.. “سكني” يعلن إضافة باقات اختيارية لتسريع وتيرة التملك

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم (الأربعاء)، إضافة عدد من الباقات الاختيارية ضمن برنامج الدعم السكني، بهدف تنويع الخيارات التمويلية والسكنية وتسريع وتيرة التملك.
وتشمل باقات الدعم السكني، باقة الدعم المقدم، والتي تسهل التملك من خلال دفع قيمة الدفعة المقدمة للتمويل العقاري، ويمكن استخدامها في منتجي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت التشييد، بالإضافة إلى باقة الأثاث التي تقدم دعما لتأثيث المنزل في حال شراء وحدة سكنية جديدة.
وتضم أيضا باقة تجديد المساكن للمساعدة في الترميم حال شراء وحدة سكنية مستخدمة، وباقة الإيجار التي تساعد على تحمل فترة الإيجار لحين بناء مسكن، وأخيرًا باقة البناء الذاتي التي تساعد في المستفيد في مراحل البناء.
وأكد نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عبدالله البدير، خلال ملتقى “سكني”، أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بشريحة الأسر الأشد حاجة من مستفيدي الإسكان التنموي، مشيرًا إلى استمرار دعم هذه الفئة عبر عدد من مسارات التملك والكثير من الاتفاقيات مع كبار المانحين.
وفي سياق متصل، أكد صندوق التنمية العقارية أن باقات السكني الـ5 تقدم دعمًا ماليًا فوريًا وغير مسترد، يصل إلى 100 ألف ريال على منتج الوحدات السكنية الجاهزة، أو الوحدات تحت الإنشاء أو البناء الذاتي. وفق “أخبار 24”.
وأوضح الصندوق أن برنامج الدعم السكني والباقات الاختيارات ستعمل على معالجة العديد من التحديات التي تواجه الكثير من المستفيدين أثناء رحلة تملك المسكن، مؤكدًا أنه صمم ليقدم تجربة متميزة وقيمة إضافية تتناسب مع متطلبات الأسرة.